Büyükşehir'den İstiklal Şairi'ni anlatan iki anlamlı eser

Ş. tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla 'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy' adlı kitapla birlikte 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' kartpostalları yayımlandı.

Ş. tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla 'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy' adlı kitapla birlikte 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' kartpostalları yayımlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları, Gazi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tanrıöver'in teklifleri doğrultusunda yayın hayatına giren iki eserden biri olan 'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy' adlı kitap, “Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi”nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan donelerden hareketle vücut buldu. 1921'den bugüne kadar ulaşan Mehmet Akif Bey ve İstiklal Marşı'na ilişkin sergilenen tarihi vesikaları, fotoğrafları, yazıları kalıcı hale getirebilmek ve geniş kitlelere ulaştırabilmek adına tek bir kitapta toplanan eser, görsel malzeme açısından zengin olmakla birlikte malzemelerin hikayeleri, açıklamalarıyla bir bütün oluşturulacak şekilde ele alındı. Bunun yanında kitapla birlikte Milli Mücadele'nin propagandasının yapılması amacıyla basılan kartpostallardan İstiklal Marşı'nı içeren ve 12 kartpostaldan oluşan seçki, basılı hale getirildi.

172 sayfadan oluşan kitap, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'a dair tarihi belgelerin, fotoğrafların, koleksiyon ürünlerinin, yadigarların oluşturduğu zengin bir materyal kaynağına sahiptir. Yetkin isimlerin yazıları ile bütünlük oluşturan çalışma bu özelliği sayesinde belgesel kitap özelliğini taşıyor. Kitap ve Kartpostallar, Gaziantep Panorama ve Kahramanlık Müzesi, Zeugma Müzesi, Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazi Kültür A.Ş.'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

Dönemin seçkin yazarlarının Ersoy'u anlattığı yazılar bu kitapta toplandı

Kitapta milli şair Mehmet Akif Ersoy'un mebus ve şair kişiliği, ailesi, entelektüel çevresi ve yaşamı yetkin isimlerin kaleminden ortaya çıkarıldı. “Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy” başlıklı yazısında Ömer Faruk Şerifoğlu şairlikten mebusluğa Mehmet Akif'in faaliyetlerine, İslam Şairi ile İstiklal Şairi sıfatlarını alışına, İstiklal Marşı'nın ortaya çıkış sürecine, dönemin ünlü şairleri arasından neden Mehmet Akif'in milli marş yazması için ısrar edildiğine, kişiliğine, edebi zevkine ve kızı Suat Ersoy Argon ile yaptığı röportaja yer verildi. M. Orhan Okay ve M. Ertuğrul Düzdağ'ın İslam Ansiklopedisi için kaleme aldıkları “Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936)” başlıklı kıymetli çalışmaları hayatı, faaliyetleri ve eserleriyle bir Mehmet Akif portresi çizdiğinden dolayı kitapta yer buldu. İstiklal Marşı'nın tahlili ile muhtevasına dair yazılmış en önemli yazılardan olmasına rağmen sayfalar arasında unutulmuş olan ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan tarafından kaleme alınan “İstiklal Marşı Üzerine Bir Tahlil Denemesi” başlıklı yazı da öneminden dolayı yeniden yayınlandı. Bilindiği üzere İstiklal Marşı'nın bestelenmesi ilk yazıldığı günden itibaren çözümlenememiş konulardan oldu, bu nedenle 1921 yılından günümüze kadar İstiklal Marşı birçok farklı şekilde bestelendi ve okundu. Bu hususa belge ve görsel malzeme ile “İstiklal Marşı'nın Güftesi, Bestesi ve Bestekarları” başlıklı yazısında Kamil Büyüker açıklık getirdi. Ayrıca M. Ruyan Soydan ise Mehmet Akif'in şiirlerini, düz yazılarını, konuşmalarını ve çevirilerini de kapsayan tüm eserlerini “Mehmet Âkif'in Eserleri” başlığı altında toplandı ve açıklamalı bir şekilde kaleme alındı.

"İstiklal Marşı'nın önemini bugün daha iyi anlıyoruz"

Kitap ve kartpostallar hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını idrak ediyoruz. Milli miras olan İstiklal Marşı'nın 100. yıldönümüne binaen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan genelgede 2021 yılının, 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ülke genelinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu bağlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Kültür A.Ş. ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde, milli şairimizi anmak maksadıyla Gaziantep Panorama ve Kahramanlık Müzesinde 'Mebus ve Şair Mehmet Akif Ersoy Sergisi' açılmıştır. 24 Eylül 2021 tarihine kadar ziyarete açık olan sergi vesilesiyle İstiklal Marşı'nı meydana çıkaran süreç ve İstiklal Şairi Mehmet Akif'in mücadele ruhu ile marşı kelimelere döken ruh dünyası yeni nesillere aktarılacaktır. Dünyada muhtevası bakımından en derin ve anlamlı milli marşlardan olan İstiklal Marşı'nın önemini bugün daha iyi anlıyoruz. İstiklal Marşı, Türk milletinin her ferdiyle İstiklalini korumak için verdiği mücadelenin neticesinde ortaya çıkmıştır. Marşı kaleme alan ve ‘Kahraman Ordumuza' ithaf eden Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele'nin manevi cephesinde mücadele vermiş, Türk milletinin mücadelesinde hakim unsur olan 'Hür yaşamış olma' ruhunu derinden hissetmiştir. İstiklal Marşı'na da destansı mücadelenin ne için verildiğini nakış nakış işlemiştir. Hiç şüphesiz Prof. Dr. Mehmet Kaplan, ‘İstiklâl Marşı bir bütün olarak, İstiklal Savaşı'nın manasına, Türk halkının ruhuna uygun ve bir milleti yaşatan kıymetleri heyecanlı olmakla beraber sade ve açık bir üslupla anlatan güzel bir şiirdir. Böyle bir şiiri ancak o büyük tarihi günleri yaşayan, Akif'in mizaç ve karakterinde bir şair yazabilirdi' sözleriyle bu hakikati tüm açıklığıyla ortaya koymuştur” diye konuştu.