Büyükşehir'den kentimi geziyorum projesi

180 kişinin katıldığı ilk türbe gezisi, Ramazan Ayı boyunca devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırladığı programlarla Gazianteplilerin manevi dünyasına dokunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Nurdağı ilçesindeki türbelerle vatandaşları buluşturdu.

İlçeye bağlı Hamidiye köyünde bulunan Hacı Muhammed Bilal Hazretleri ile oğlu Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay'ın türbelerinin ziyaretinde dualar edildi, namazlar kılındı. Gezide, Durmuşlar köyü sınırları içerisinde yüksek bir tepe üzerindeki Hz. Ukkaşe (r.a) türbesi de ziyaret edildi.

Hafta içi perşembe günleri şehir merkezindeki Hz. Yuşa ve Pirsefa Hazretleri Türbesi, Şuayipzade Ali Akif Baba Türbesi, Şeyh Fethullah Hazretleri Türbesi gezilecek. Cuma günleri ise Nurdağı Hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri Türbesi, Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretleri ile Ukkaşe Hazretleri'nin türbeleri, Oğuzeli ilçesi, Karaçomak Türbesi (r.a), Gaffur Baba Türbesi, Hacı Hamza Türbesi, Araban Sa'd Bin Vakkas Hazretleri Türbesi (r.a), Sam Şeyhi ve Muhammed Beledi Türbesi ve Memik Dede Türbesi ziyaret edilecek.