Büyükşehir'den kentin su yönetimi için Bakanlıkla iş birliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Gaziantep'in içme ve kullanma suyu sisteminin analizinin yapılmasını sağlayacak “Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın Hazırlanması Projesi” için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep'te su yönetiminde yeni bir pencere açacak “Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın Hazırlanması Projesi” için organize edilen protokol töreni Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Bakanlık yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Gaziantep için suyun kaynak bazında değerlendirilmesi, havza bazında su kirliliklerin ileriye dönük tespit edilmesi, içme ve kullanma su sistemini tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kaynaktan musluğa suyun her adımda izlenmesi için yapılacak olan ve ülkemizde içme ve kullanma suyu güvenliğinin sağlanmasında ilk adım niteliği taşıyacak Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın hazırlanması Projesi yaklaşık 900 gün sürecek. 2023 yılının son çeyreğinde projenin nihayete ermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra projenin iki önemli çıktısı olan içme ve kullanma suyu özelinde hazırlanmış “Acil Durum Eylem Planları” ile hazırlanacak “Rehber Doküman” sayesinde su yönetiminde kritik yol haritaları belirlenerek şehirde yaşanacak olası su sorunlarına karşı önlem alınması planlanıyor.

“Kaynakların çok iyi korunması gerekiyor”

Protokol imza töreninde konuşan Özkaldı, Gaziantep'in tarım ve sanayide öncü bir şehir olduğunu belirterek, "Şehir büyüdükçe içme suyu ihtiyacı da artıyor. İçme suyu ihtiyacını gidermek yeterli olmuyor, suyu da çok iyi yönetmemiz lazım. Bizim artık bundan sonra üzerinde duracağımız konu su yönetimi olmalı. Kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suyu doğru, akıllı, verimli yönetmek çok çok önemli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Bu nedenle kaynakların çok iyi korunması ve kullanılması gerekiyor” dedi.

“Su yönetimi kapsamında kayıp kaçak analizi yapılacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ise konuşmasında iklim değişikliğinin artık çok ciddi şekilde hissedildiğinin altını çizerek, “Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi içme suyunun sağlanması açısından çok önemli. İki yıl sürecek olan projeyle içme ve kullanma suyu sisteminin yasal ve kurumsal analizi yapılacak. İçme suyu kaynaklarının mevcut durumu belirlenerek kayıp kaçak analizi yapılacak. Acil durum eylem planı ve rehber doküman hazırlanacak. İçme suyu arıtma tesisi analizi de gerçekleştirilecek” diye konuştu.