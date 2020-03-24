Büyükşehir'den şehir girişlerinde ateş ölçer uygulaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyanın birçok bölgesinde yayılma gösteren korona virüs salgınının ciddi boyutlara ulaşmasını engellemek ve diğer belediyelere örnek teşkil etmek için telekonferans sistemiyle Gazi şehrin 9 ilçe belediye başkanının yer aldığı bir toplantı organize etti. Toplantıda, salgına karşı ilçe belediye başkanlarıyla edinilen tecrübeler paylaşıldı, yapılan icraatlar anlatıldı ve koordineli çalışmanın önemi vurgulandı.

Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, ilçe belediye başkanlarının 2 milyon vatandaş adına kentte yaptığı çalışmalardan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Küresel bir sorunla ulusal kapsamda mücadele ediyoruz. Bugün bu toplantımızın nedeni her birinizde bu konuda büyük bir tecrübe birikti. Bu tecrübeleri birbirimizle paylaşmamız ve neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğiyle ilgili sizlerin duygu ve düşüncelerini alarak yeni bir yol haritası çizmek durumundayız. Her bir genelgeyle valiliğimizle çok hızlı koordine oluyor, icraate geçiyoruz. Büyükşehir olarak başta bütün toplu taşımalar olmak üzere taksiler, işçi servisleri ve bütün özel halk otobüslerini temizledik. Parklar, bahçeler, oyun gruplarıyla şehrin bütün meydanlarında mesai harcayan 250 kişilik ekibimizle dezenfekte işine giriştik. Bilim kurulunun bize verdiği en büyük mesaj koruyucu önleyici tedbirlerdir. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya başladık ve gerekli malzemelerin tedarik ettik. Çok sayıda ateş ölçer aldık. Şehir girişlerinde doktorlarımızla ateş ölçümlerine başladık” diye konuştu.