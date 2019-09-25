Büyükşehir'den “Sürdürülebilir Enerji Yönetimi” konulu seminer

Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina'daki seminerde, “Sürdürülebilir Ekolojik Kent ve Dünya Örnekleri”, “Kentsel Sürdürülebilir Enerji Yönetimi (Güneş Enerjisi)”, “Sürdürülebilir Kentsel Enerji Hibe ve Destek Programları” konu başlığı masaya yatırıldı. Soru ve cevap bölümüyle katılımcılar, bilgilendirildi. Seminerin açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Şube Müdürü Seda Müftüoğlu Güleç, yenilenebilir enerjiyle dünyanın daha temiz, daha sağlıklı olacağını belirterek, yenilenebilir enerjinin önemini vurguladı. Güleç, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjinin doğal bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, güneş enerjisine yönelik projeleri ele aldı.

Seminerde Şehir Plancısı ve Çevre Yöneticisi-Fotoelektron Kurucusu Deniz Selkan Polatkan, Solar Çatı Kurucusu Utku Korkmaz'la Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Platformu Başkanı Sedef Budak, Profinstance Proje Finansmanı Danışmanlık-Eğitim Kurucusu Özlem Kıldır, uzmanlık alanlarıyla ilgili slayt eşliğinde sunum yaptı.

Sürdürülebilir kent olgusunu ne olduğu, nasıl ulaşılabileceği, kentsel enerji ihtiyacının nelerden kaynaklandığı ve bunları yenilenebilir enerjiyle nasıl karşılanabileceği, kentsel enerji yatırımları yapılırken nelere dikkat edilme ve nasıl finanse edilmeli seminer başlıkları uzman eğitmenlerince katılımcılara anlatıldı.