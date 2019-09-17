Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına teşvik

Bu yıl "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme” temalı “Birlikte Yürüyelim” sloganıyla kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı, dün Büyükşehir Belediyesi önünden Gaziantep Kalesi'nde son bulan kortej yürüyüşüyle başlatan büyükşehir, hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'na renk katacak. Bu doğrultuda Yeşilsu Otobüs Durağı'nda otobüs bekleyen vatandaşlara hediye veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içinde toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirdi. Uzun yıllardır toplu taşıma aracını kullanan Hayri Çömez, özel otomobili olmadığından toplu taşıma aracını kullandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi tarafından, halkı toplu taşıma aracına özendiren bu kampanyayı çok beğendim. Toplu araçlarını gençlerin de kullanmasını istiyorum” dedi.

Sena Yılmaz ise, “Kendimi bildim bileli toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Trafikte özel araçlardaki sayının azalması trafik yoğunluğunu önleyecektir, trafik kazaların sayısını aşağıya çekecektir, toplu taşıma hem güvenli, hem daha iyi, hem de daha sağlıklı” diye konuştu.