Büyükşehir'in asfalt çalışması sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları, yoğun mesaiye devam ediliyor. Bu kapsamda Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında bulunan 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan yola, 7 bin ton asfalt dökülerek yol yenilendi.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) döneminde hızlandırdığı yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ederken kırsal mahalleleri unutmuyor. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in her fırsatta dile getirdiği "vatandaş memnuniyeti" anlayışı gün geçtikçe güçlendiriliyor.