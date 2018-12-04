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Büyükşehir'in atletizm takımı Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları’ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı Türkiye ikinciliğini elde etti.


Bölgesel Kros Ligi'nde sezon Gaziantep'te yapılan final etabıyla birlikte tamamlandı. Son yarışmaya erkekler ve kızlarda toplam 170 atlet katıldı. Sonbahar sezonunda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında çeşitli illerde seçmeleri yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarının finali Gaziantep'te gerçekleştirildi. Yarışmalarda 170 atlet boy gösterirken, erkekler ve kızlarda sezonun birincileri de belirlendi.


U18 Erkekler kategorisinde yarışan Bilal Bayramoğlu, Erkan Ateşoğlu, Erkan Kaplan ve Feyzi Erdem Kaçar'dan oluşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları takım halinde ikincilik elde etti.


39 takım puanıyla Ankara Ankaspor Gelişim Kulübü'nün birinci olduğu yarışmalarda, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı 35 takım puanıyla ikinci, Ağrı Gençlik Spor Kulübü ise 36 puanla üçüncülüğü elde etti.

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