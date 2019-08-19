Büyükşehir'in ev sahipliğinde tenis şampiyonası başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Türkiye Tenis Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış maçının startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şampiyonada mücadele edecek tenisçilere başarı diledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kısa sürede tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi, 08-15 Eylül 2018 tarihinde organize edilen TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'ndan sonra ikinci en önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Bir hafta boyunca tenis müsabakalarına doyacak Gazi şehir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 19 ilden 400 tenisçiyi ağırlayacak. Şampiyona, 24 Ağustos 2019 tarihinde final müsabakalarıyla sona erecek.

“Tenis, büyük bir stratejidir”

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin en güzel kortunu Türk sporuna kazandırdıklarını belirterek, “'Kente toprak kort lazım' fikri ortaya çıktığında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bizlere o kadar yardımcı oldu ki Allah kendisinden razı olsun. Sporuyla, genciyle yükselen bir Gaziantep için bir aradayız. Biz, çok kuvvetli bir ekibiz, koyduğumuz hedeflere çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu şehirde 1 milyon genç var, muhteşem bir hazine, muhteşem bir güç var. Tenis sporunu halkın sporu yapmak bizlerin görevidir. Spor kardeşliktir, spor birleştirici, spor bugün yaşanan bütün olumsuzları koruyucu ve önleyici tedbiridir. Sporun kaybedeni olmaz, tenis sporun içerisinde en önemli dallardan bir tanesidir, tenisin uluslararası güçlü networku var. Tenis; büyük bir akıl, büyük bir stratejidir. O yüzden bu alanı geliştireceğiz.

“Güneydoğu'dan yerli ve milli tenisçiler çıkacak”

İnşallah Serena Williams'ların, Roger Federerlerin Gaziantep‘e geldiği turnuvalar düzenleyerek büyük bir merkez olacağız. Bir söz var; ‘siz istersenin o hayal değildir', biz istiyoruz. Güneydoğu'da güçlü, yerli ve milli tenisçiler istiyoruz. Turnuvaları çoğaltarak, altyapıları güçlendirerek bunu başaracağız. Valiliğimizin başkanlığında bir milyon gençi genetiğine uygun olarak tarıyoruz, kim hangi spora yetenekliyse açığa çıkarıyoruz. Kimi tenise, kimi güreş branşına yatkınsa okul döneminde o genci buluyoruz. Fırsat eşitliği verildiğinde büyük başarılar elde edildiğini gördüm. Okul çağındaki çocuklar için amatör spor kulüpleri kurduk. Neye kıymet verirsen neyi öncelersen onu başarıyorsun. Her bir çocuğa dokunacağız ve büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, böylesi modern bir tesisi kente ve Türk sporuna kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Durmuş, tenisin sadece parası olanlar tarafından oynanamayacağını ispat etmek için 8 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, bu coğrafyadan Dünya'nın en iyi tenisçinin çıkacağına gönülden inandığını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da tenis sporunun şehirde 30'a yakın kişi tarafından yapılıyorsa da böylesi turnuvaların artmasıyla tenis sporunu faal olarak yapanların sayısının hızla artacağına inandığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehirde kurulacak tenis kortlarıyla birlikte Dünya'nın bir numaralı isimlerin bu kortlardan çıkacağını aktardı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, Gaziantep'te 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nın yapılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu bildirerek, 10 yıl önce şehirde tenis kortunun olmadığını şimdi ise 15 tenis kortuyla Türk sporuna hizmet verdiklerini belirtti.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Bu kadar güzel ve fazla ili, bu kadar güzel çocuğu, değerli antrenörleri, görevimin başındayken Gaziantep'imizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da, “Bu turnuva sadece bölgesel bir turnuva haricinde kardeşlik havasında ve hafif rekabet havasında geçeceğini düşünüyorum. Gaziantep bugün sanayi turizmin yanında bir spor şehri. Başkanımızın öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla beraber 127 milyonluk spor yatırımı Gaziantep'e yönlendiriliyor. Tenisi çocukluğumda televizyonda uluslararası turnuvalarda gördüm, bugün Gaziantep'te bu turnuvanın yapılması bize çok şey kattı” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Başkan Fatma Şahin'e tenis raketi hediye etti.