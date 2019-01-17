Büyükşehir'in müzeleri 2018 yılında yoğun ilgi gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren müzeler, 2018 yılı boyunca 920 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tarihle iç içe olan Gazi şehir, “Müzeler Kenti” olma yolunda ilerledi, kurulan müzelerle tarih yeniden canlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, geçmişle günümüz arasında sağlam bir köprü kurmak için belediye bünyesinde açtığı müzeleri halkın hizmetine sundu. Buna göre 2018 yılında, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Hamam Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Fıstık Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Müzecilik anlayışı değişti

“Yaşayan Müze”, “Çağdaş Müzecilik” kavramlarını benimseyen Büyükşehir, müzecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırdı. Müzelerin ziyaretçi istatistiği her geçen yıl artarak olumlu bir tablo çizdi. Müzelerde, özel günlerde yapılan etkinlikler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyüklerin de anılarını barındıran Oyun ve Oyuncak Müzesi, 2018 yılında yine birbirinden güzel etkinliklerle çocuk ve yetişkinlerin gönüllerine dokundu. Sömestr tatilinde “Usta Çırak Buluşması” ile müzede, Ahşap Oyuncak Atölyesi ve Bez Bebek Atölyesi kuruldu, çocuklara yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirebilecekleri ortam sağlandı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı kapsamında ustalar tarafından yöresel bebeklerin yapım aşamaları, çocuk ve yetişkinlere anlatıldı. Oyuncak Atölyesi, Oyun Atölyesi, Topaç (Deerme) Atölyesi, Çömçe Gelin Atölyesi ve Masal Atölyesi, yıl boyunca 7 bin 841 çocuk ve yetişkine hizmet verdi.

Hamam Müzesi'nde “Nefse Emi”, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde “Yöresel Yemek İkramı”, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi'nde “Piyano Dinletisi”, Atatürk Anı Müzesi'nde “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi ve Fotoğraf Sergisi” özel günlerde bando gösterileri, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi'nde soğuk heykel atölyeleri, ikindi dinletileri ve Bayazhan Kent Müzesi'ndeki sergiler farkındalık oluşturdu.

2019 yılında ziyaretçi istatistiğini yeni açılacak müzelerle birlikte arttırmayı planlayan Gaziantep müzeleri, her geçen yıl daha da büyüyerek gelişecek. Yerel kültürü ve tarihi anlatan müzeler, ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.