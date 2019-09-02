Büyükşehir'in yaz okullarına 10 bin 700 sporcu adayı katıldı

Sporun değişik branşlarında başarılı gençleri açtığı Yaz Okulları'nda değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, 12 merkezde 12 branşla ortalama 10 bin 700 sporcu adayına spor eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, badminton, karate, tekvando, güreş, judo ve jimnastik branşları ile gençleri başarılı oldukları alanlara yönlendirdi. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin Perilikaya Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, badminton, karate, tekvando, güreş, judo gibi brnaşlarında eğitmler verildi.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde çocuklar yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve atletizmde yaz mevsimi boyunca eğitimler verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde tenis ve futbol branşı, Hasan Doğan ve Batur Futbol Sahası'nda ise geleceğin futbol yıldız adayları tecrübeli eğiticiler tarafından eğitimler aldı. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde ise tenis seven sporcu adayları tenis üzerine eğitimler aldı.

Öte yandan Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu, Nilgün İsmet Akınalan İlkokulu, Nesrin Mehmet Abar İlkokulu, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Gaziantep Lisesi'nde basketbol, voleybol ve badminton branşında uzman eğitmenlerin nezaretinde eğitim verildi.