Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Bursaspor forması giyen genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki ikinci transferini kaleci mevkisine yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.