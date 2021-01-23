İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyen şahıs kamerada

Gaziantep’te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.

Gaziantep'te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.E isimli şahıs yakalandı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametten eşyaları çalarak kamyonete yükleyen şahıs ile ilgili yapılan çalışmada Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında 60 adet suç kaydı bulunan T.E isimli şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.