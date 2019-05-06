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Çaldığı takılarla birlikte yakalandı

Gaziantep’te 30 adet yüzük çalan şüpheli yapılan operasyonla takılarla birlikte yakalandı.

Gaziantep'te 30 adet yüzük çalan şüpheli yapılan operasyonla takılarla birlikte yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayılan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları inceleme sonucu şüpheli A.B.'yi tespit etti. Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları inceleme sonucu 30 adet metal yüzük ele geçirdi. A.B. yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, operasyonda ele geçirilen takılar ise sahibine teslim edildi.

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