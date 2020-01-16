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Çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar

Gaziantep’te bir evden hırsızlık yapan kadınlar, çaldıkları malzemeleri yanlarındaki çocuğa taşıttı.

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan kadınlar, çaldıkları malzemeleri yanlarındaki çocuğa taşıttı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan o anlar bu kadar da olmaz dedirtti.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 ayrı ikametten hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli kadın yakalandı. Yakalanan kadınların bir ikametten hırsızlık yaptıktan sonra çaldıkları malzemeleri yanlarındaki çocuğa taşıtması dikkat çekti. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kadınların yanlarındaki çocukla beraber ikamete girmeleri ve çaldıkları malzemelerle dışarı çıkmaları görülüyor. Kadınların çaldıkları malzemeleri çocuğa taşıtması ise bu kadar da olmaz dedirtti.


Kameralardan tespit edilerek yakalanan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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