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Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

Gaziantep’te bir evden televizyon ve buzdolabı çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Gaziantep'te bir evden televizyon ve buzdolabı çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade mahallesinde 3 ayrı ikamette gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. 3 ayrı farklı suçtan araması bulunan şüpheli şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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