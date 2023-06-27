Çaldıkları motosikleti geri verme bahanesiyle çağırdılar, silahla vurarak öldürdüler

Gaziantep'te motosikleti çalınan 30 yaşındaki Doğan Gültekin, motorunu geri verme bahanesiyle hırsızlar tarafından çağrıldığı yerde silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikleti çalınan 30 yaşındaki 2 çocuk babası Doğan Gültekin motorunu aramaya başladı. İddiaya göre hırsızlar Gültekin'e ulaşıp ‘motosikleti geri vereceğiz' diyerek Gazikent Mahallesi'ne çağırdı. Çağrılan yere giden Doğan Gültekin hırsızların ateş etmesi sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gültekin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis ekipleri Doğan Gültekin'i vuranların yakalanması için çalışma başlattı.