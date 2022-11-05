Gaziantep'te bir kişi sırtındaki çuvalda bulunan çalıntı kablolarla birlikte bekçilere yakalandı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri ekipleri, sırtında çuval ile yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdu. Çuvalda kesilmiş kabloları gören ekipler, şahtın GBT sorgusunda çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın kabloları Osmangazi Mahallesinde bir inşaat alanından aldığı tespit edildi.

Bekçiler tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alınan A.B., isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.