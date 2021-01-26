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Çalıntı malzeme hırsızı yakalandı

Gaziantep’te bir adreste yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te bir adreste yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalandı.


Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Binevler mahallesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı telefon, teyp, fotoğraf makinesi, senet, 2 adet silah, çok sayıda muhtelif hırsızlık malzemesi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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