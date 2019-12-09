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Çalıntı motosiklet ele geçirildi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti çaldığı düşünülen şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri motosiklet hırsızlığına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda Yavuzlar Mahallesinde durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.


Motosikleti çaldığı düşünülen şüpheli şahıs hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.

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