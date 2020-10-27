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Çalıntı motosikletle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te, önce motosiklet çalıp sonra da çalıntı motosikletle hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, önce motosiklet çalıp sonra da çalıntı motosikletle hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, ilçede meydana gelen motosiklet ve bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine motosikletli iki şahıs durduruldu. Durdurulan iki şahsın üzerindeki bulunduğu motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, yanlarında bulunan bilgisayarın bir ikametten çalındığı belirlendi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.

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