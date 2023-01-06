Çalışan Gazeteciler Günü'nde "İz Bırakan Kalemler" sergisi

Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gaziantep'te, "İz Bırakan Kalemler" sergisi açıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, gazetecilik mesleğine yıllarını veren gazetecilerin kısa hikayeleri, anıları ile fotoğrafları yer aldı. Anadolu Basın Birliği(ABB) Gaziantep Şubesinin hazırladığı serginin açılış törenine ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, İl Kültür Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, GapGross Yönetim Kurulu başkanı Zeki Ormanlı ve birçok gazeteci katıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanı Semra Öztürk Aktaş, “Bizler, Derneğimiz öncülüğünde hep basın özgürlüğü ve tarafsız gazeteciliğin yanında olduk. Yerel basını ekonomik bağımsızlığına çözüm getirilmesinden yanayız. Demokrasi, Cumhuriyet ve özgürlükler olmazsa olmazımızdır. Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle, tüm meslektaşlarımıza her türlü olumsuzlukların sona erdiği bir yıl diliyorum. Bizler de Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şubesi olarak 10 Ocak gününe yönelik bir sergi düzenlemek istedik. Bu etkinliği düzenlerken amacımız vardı. Geçmişte bu meslek uğruna hayatlarını ortaya koyan, gazeteciliği çok zor şartlara rağmen icra eden ve bugünlere gelmesine katkı sunan büyüklerimizi anmaktı. Şu anda burada gördüğüm tablo ile de bu amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Sergimizi 4 gün önce açtık. Çünkü biz gazeteciler, kendilerine özel günlerde dahi tatil yapmayan kişileriz. 10 Ocak günü de çok yoğun program akışı olacağını düşünerek bugün sergimizi açıyoruz. Sergimizde gazetecilik mesleğine yıllarını veren değerli büyüklerimizin kısa hikayeleri ve anıları ile fotoğraflarına yer verdik. Onların nasıl zorluklarla bugünlere geldiklerini, gazeteciliğin geçmişte ne kadar zor şartlarda yapıldığını ve ne kadar değer gördüklerini gözler önüne sermek istedik. Genelde 35 yılı aşkın mesleğini icra eden isimleri buraya taşımak istedik. Aramızda olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aramızda bulunan çok değerli büyüklerimize de Allah uzun ömürler versin. Daha onlardan öğrenecek çok şeyimiz var" dedi.

“Devletçi değil, devletten yana tavrımızdan asla taviz vermemeliyiz"

ABB Genel Başkanı Halil Zor ise "Gazetecilik bir kamu hizmetidir. Bizle kamu görevlisi değil halkımızın hizmetkarı kişileriz. Ülkemizin yaşadığı zor günler elbette aşılacaktır. Özellikle yerel basının bu zorluklardan etkilenmesi de doğaldır. Görevlerinizi güçlükler içerisinde sürdürdüğünüz gerçeği ortadadır. Yerel basının girdi fiyatlarındaki artışlar karşısındaki zorluklarımda ayrı bir gerçektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Sivas'ta yayına başlayan İRADE-i MİLLİYE gazetesinden bu yana, gerek ulusal kurtuluş savaşımızda, gerekse 100 yıllık Cumhuriyet döneminde ülkeye verdiğiniz hizmetleri kimsenin inkar etme hakkı yoktur. Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, barış ve kardeşlik dün olduğu gibi bugünde kırmızı çizgimiz olmalıdır. Devletçi değil, devletten yana tavrımızdan asla taviz vermemeliyiz. Kişisel olarak size yapılan kötülük ve ihanetleri affetmek, şahsi tercihlerinizdir. Ancak Türkiye Cumhuriyetine yapılacak kötülük ve ihanetleri yapabilecek, iç ve dış mihrakları affetme yetkiniz olduğunu asla düşünmemeliyiz. Bizlerin görevi hangi iktidar olursa olsun, ülkemiz için yaptığı iyi ve olumlu işleri övmek, yanlış ve hataları ise eleştirmek olmalıdır. Her siyasi partiye aynı mesafede olup, hiçbir parti ile siyasi hısım ve siyasi hasım hatasına düşmemek gerek diye düşünüyorum. Gazeteci vatandaşlık görevini sandıkta istediği ve beğendiği partiye oy kullanarak yerine getirmelidir. Gazetecilikte en ayıplanması gerekenin Şantaj, tehdit, yalan, asparagas, kişilerin özel yaşamına girmek, aile mahremiyetine saygısızlık ve masumiyet karinesine saygısızlık olmalıdır. Konuşmamı Güney Afrikalı bir bilim adamının sözleriyle bitirmek istiyorum. “Gazeteci çağın kahramanı değildir, gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır” diye konuştu.

Şehitkamil Sanat Merkezi Fuaye alanında 12 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.