Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye'nin varoluş seçimi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin varoluş seçimi olduğunu belirterek "Türkiye'nin karşısında kim var? ABD Başkanı Biden, açıkladı. IMF'i reddeden, Dünya Bankası projelerini reddeden, batının kıskacından çıkan Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yenmemiz lazım, dedi." dedi. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 6'lı masanın 7 ayaklı olduğunu kaydederek siyaset anlayışlarının "Tayyip Erdoğan gitsin, ondan sonrasına bakarız anlayışı" olduğunu söyledi.

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için belirlediği Gaziantep milletvekillerini Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla tanıttı. Milletvekili tanıtım toplantısına çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Toplantıda 14 AK Parti milletvekili adayı isimleri ve unvanları ile kürsüye davet edilerek partililere tanıtıldı.

Toplantı çerçevesinde konuşma yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, "11 Nisan'da il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, genç ve kadın kolları üyelerimizle Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara'da gerçekleştirilen 28. Dönem aday tanıtım toplantısındaydık. 81 il tek yürek ve büyük bir coşku ile cumhurbaşkanımızdan seçim beyannamesini dinledik. Ve birçok müjdeli haberle dönüş yaptık. Öncelikle iktidarda bulunduğumuz 20 yıllık süreçte yapmış olduğumuz yenilikler projeler ve yatırımlar 14 Mayıs 2023'ten sonraki süreçte yapacağımız işlerin teminatı niteliğinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli, vatandaşlarımızın yüreklerine kazınan bu düşünceyi ve bizlere olan inançlarını zayi etmemek adına canla başla çalışmalıyız. 15 Mayıs sabahına kadar eşlerinizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle vedalaşmanızı ve milletvekilleri adaylarımızla birlikte sahaları boş bırakmamanızı rica ediyorum. Bu seçim hak ile batılı ayıracak bir seçimdir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti birinci sıra milletvekili adayı eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Gaziantep Türkiye'nin istiklal şarkısıdır. 14 Mayıs'ta bir bayramı idrak edeceğiz ve yeni bir zaferi birlikte inşa edeceğiz ve kazanacağız. AK Parti milletin adamı tarafından kurulduğu gün bir şey söyledi ve ‘Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Kim dedi bu milletin bağrından çıkmış vesayete karşı, teröre karşı, bu millete ayak oyunlarına karşı 'söz milletindir' diyen Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdük” dedi.

“6'lı masa meğerse 7 ayaklıymış”

"Karşıda 6'lı masa diye başladılar, örtüyü kaldırdılar meğerse 7 ayağı varmış" diyen Abdülhamit Gül, “7'li masa çıktı karşımıza peki ne diyor, bir icraat bir vaatleri mi var, ülkeyi, devleti böyle yönetiriz mi diyorlar, hayır. Vaat ettikleri tek şey Tayyip Erdoğan gitsin. Peki, siz ne vaat ediyorsunuz bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz ne yapacaksınız, Tayyip Erdoğan gitsin ondan sonrasına bakarız anlayışıyla bir siyaset yapılmaz. Muhalefetin anlayışı bu. Türkiye'de zaten esas itibariyle muhalefet sorunu var. Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramayan Türkiye'nin meselelerine ufku, vizyonu yetmeyen bir muhalefet var. Tayyip Erdoğan gitsin başka bir siyaset yapmayan bu 7'li masaya milletimiz 14 Mayıs'ta en güzel cevabı verecek Allah'ın izniyle” ifadelerine yer verdi.

“Suç arıyorlar hiçbir suç bulamıyorlar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye seçime gidiyor 14 Mayıs tarihimizde çok önemli bir değişimin başladığı gündür. 14 Mayıs Türkiye'nin antidemokratik bir baskı rejiminden kurtuluşunun gününün adıdır. 14 Mayıs şafağında Türkiye o zamanlar beyaz devrim denilen bir devrime yelken açmıştır, ama bedeli çok ağır olmuştur. Türk tarihinde seçilen ilk başbakan, 1950'de seçilen ilk başbakan idamla sonuçlandırılmıştır. Bunun anlamı şudur, niye seçildi? 27 Mayıs mahkemesinin tutanaklarını ben okudum. Suç arıyorlar rahmetli Menderes'i cezalandırmak için suç arıyorlar, hiçbir suç bulamıyorlar. Buldukları tek suç milletin oyuyla seçilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin yolunu kesmeye kimsenin gücü yetmez”

Bakan Bilgin, “Türkiye'nin bu yürüyüşü artık geriye döndürülemez. Bunu geriye döndürmek için hazırlık yapan bir takım cahilce laflar edenler, Türkiye'nin bugün demokratikleşme seviyesinde ulaştığı aşamayı anlayamayanlar, o zihinlerindeki anti demokratik tortu bunu anlamaya elverişli olmayan adamların Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hakları ne hadleri ne de güçleri yeter. Dolayısıyla Türkiye'nin bu büyük yürüyüşü devam edecektir” dedi.

“Demokrasi yolunda ilerleyeceğiz”

Demokrasi yolunda ilerleyeceklerini belirten Bakan Bilgin, “Türkiye'nin varoluş seçimidir. Türkiye'nin karşısında kim var? ABD Başkanı Biden, açıkladı. IMF'i reddeden, Dünya Bankası projelerini reddeden, batının kıskacından çıkan Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yenmemiz lazım dedi. Kimi destekleyeceğiz, dedi. Muhalefeti destekleyeceğiz, dedi. Kimi destekliyor? Onların gazetelerini okuyunca görüyoruz. Erdoğan'a ve AK Parti'ye düşman olanları destekliyorlar. Kimi destekliyorlar? PKK'ya binlerce tır silah vererek Türkiye düşmanlarını destekliyorlar. Bunlara aman vermeyeceğiz. Bunlara Türkiye ekonomisine sahip çıkarak, Türkiye'nin birliğine sahip çıkarak, Türkiye'nin kalkınmasına sahip çıkarak 14 Mayıs'ta cevabı vereceğiz. 14 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık gününün yeniden ilan edileceği, bağımsızlık yürüyüşünün devam edeceği gün olacak. Türkiye'nin demokrasiden geriye dönmeyeceğinin ilan edileceği bir gün olacak. Demokrasi yolunda ilerleyeceğiz. Türkiye'nin kalkınma yolunda ilerlemesinin kararı olacaktır. Demokrasi temelinin başladığı şehirde Türkiye temelinin devam edeceğine inanıyorum. Türkiye'nin önünü kimsenin kesmeye gücü yetmez. Önümüzdeki yıl Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı olarak büyük yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu yolda sesimizi yükselterek yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin Gaziantep adayları Abdulhamit Gül, Mehmet Eyup Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Feray Yılmaz, Muhammed Hakan Tanrıöver, Hasan Teke, Abdullah Durdu, Cuma Reyhan ve Abdullah Korkmaz'ın katılımlarıyla milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.