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Çalıştığı kamyonun altında kalarak öldü

Gaziantep’te bir kamyon şoförü, kontrolünü kaybettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir kamyon şoförü, kontrolünü kaybettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Nurdağı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Narlı tren tünelinde çalışan Oğuzhan Kılınç'ın (30), kullandığı kamyon rampa çıkarken kontrolden çıktı. Panikle aşağıya atlamak isteyen Oğuzhan Kılınç, yuvarlanarak kamyonun altına girdi. Kamyonun altında kalan Kılınç, olay yerinde hayatını kaybetti.


Cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kılınç'ın cenazesinin Naimler Mahallesi Hocalar Mezrasındaki mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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