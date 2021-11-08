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Çalıştırmak istediği minibüs alev aldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, sürücüsünün çalıştırmak iste-diği minibüs bir anda alev aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, sürücüsünün çalıştırmak iste-diği minibüs bir anda alev aldı. Yanan aracı itfaiye ekipleri söndürürken, mini-büs kullanılamaz hale geldi.


Olay, ilçe merkezindeki Kale Mahallesi Araban-Akbudak grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Felek'e ait 46 ADF 856 plakalı Iveco marka minibüs sürücüsünün kontağa basmasıyla motor kısmında alevler yükseldi. Yanan aracı olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri söndürürken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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