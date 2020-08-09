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Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı

Korona virüs vaka sayısı artmaya devam eden Gaziantep’te, bir cami avlusunda yapılan düğün, şikayet üzerine Jandarma ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Korona virüs vaka sayısı artmaya devam eden Gaziantep'te, bir cami avlusunda yapılan düğün, şikayet üzerine Jandarma ekipleri tarafından sonlandırıldı.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından haftalardır korona virüs vaka sayısı en yüksek kentler arasında gösterilen Gaziantep'te, kurallar hiçe sayılmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından, temaslı vakaların pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 olarak açıklanan ve bu sıralamada Türkiye dördüncüsü olan Gaziantep'te, ne düğünlerde, ne taziyelerde ne de cadde ve sokaklarda kurallar umursanıyor.



Cami avlusunda düğün yaptılar


Kentte özellikle vakaların artışında en büyük etken olarak gösterilen düğün, nişan ve kına gibi eğlencelerde herhangi bir azalma yaşanmazken, bir düğünde hem kurallar hiçe sayıldı hem de düğün yeri olarak bir cami avlusu seçildi. Yaşanan olayın ardından onlarca vatandaş tarafından Jandarma'ya şikayet yağdı. Düğünün yapıldığı alana gelen Jandarma ekipleri ise düğün sahiplerini uyararak etkinliği sonlandırdı.


Yaşanan olayın ardından düğün sahipleri ve davetliler alanı terk ederken, organizasyon şirketi ise sahneyi ve masaları topladı.

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