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Cami hırsızı yakalandı

Gaziantep’te 5 farklı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazları çalan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 5 farklı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazları çalan şüpheli yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 5 ayrı camiden ses sistemi ve kamera kayıt cihazlarını çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramalar sonucu ise çalıntı malzemeler ele geçirdi.


Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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