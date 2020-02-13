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Cami inşaatından demir çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te bir cami inşaatından bin 500 kilogram demir çaldıkları belirlen 3 şüpheli şahıs ile şahıslara demir verdiği tespit edilen cami inşaatı bekçisi yakalandı.

Gaziantep'te bir cami inşaatından bin 500 kilogram demir çaldıkları belirlen 3 şüpheli şahıs ile şahıslara demir verdiği tespit edilen cami inşaatı bekçisi yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde bulunan bir cami inşaatından çalına inşaat demir ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda cami inşaatından malzeme yüklediği tespit edilen bir araçta yapılan kontrolde yaklaşık bin 500 kilogram çalıntı inşaat demiri ele geçirildi. Çalıntı inşaat demiri ile ilgili araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin, demiri cami inşaatı bekçisinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine inşaat bekçisi de gözaltına alındı.

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