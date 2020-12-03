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Camiden avize çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te bir camiden avize ve bir iş yerinden televizyon çalan 2 hırsız, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir camiden avize ve bir iş yerinden televizyon çalan 2 hırsız, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir camiden ve bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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