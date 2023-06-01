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Camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te, bir camide meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Gaziantep'te, bir camide meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Boyacı Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi'nde bulunan bir camide meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Z.A.E. isimli şüpheli şahıs muhtelif çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.


Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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