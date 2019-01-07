Camiden ses sistemi çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'te Dumlupınar Cami'den ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Dumlupınar Cami'den ses sistemi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın şüphelisi H.M.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı şahsın farklı bir tarihte ise bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürüldü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Operasyonla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.