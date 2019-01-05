Camiye Giden Çocuklar Ödüllendirildi

“Haydi, Çocuklar Camiye” projesi kapsamında düzenlenen yarışmada 40 gün boyunca sürekli camiye gidip namaza devam eden, ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan 100'den fazla çocuğa ödülleri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından verildi.

Şehitkamil ilçesindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Haydi, Çocuklar Camiye” projesi kapsamında yaşları 9-13 arası erkek çocukları arasında 40 gün boyunca sürekli camiye gidip namaza devam eden, ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan çocukların ödülleri kendilerine teslim edildi. Nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve görenekleri yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek ve güzel ahlakla yetiştirmek, bunun yanında ayet ve hadisi şerifler ezberleterek hayatlarında uygulamalarını sağlamanın hedeflendiği yarışmada ödül alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Dereceye girerek ödül almayı hak eden 100'den fazla çocuk, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı. “Haydi, Çocuklar Camiye” projesi ile bugüne kadar 5 etapta yaklaşık 550 çocuk ödül aldı.

“Milletin imkanlarını milletin evlatlarına yönlendirmeye çalışıyoruz”

Programda konuşan Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara öğrendiklerini, hayatlarında uygulamaları tavsiyesinde bulunan Fadıloğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesine Şehitkâmil Belediyesi olarak destek vermek noktasında gerçekleştirdiğimiz istişare neticesinde çocuklarımıza ödül verme görevini üstlendik. Belediye olarak harcadığımız kaynaklar zaten milletimizin imkânlarıdır. Milletin imkânlarını yine milletin evlatlarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu imkânlar çocuklarımızın velilerinin imkânlarıdır. Tabi buradaki asıl amaç; çocuklarımızın camiyle tanışması, cemaatle beraber olmaları, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeleri, hadisler öğrenmeleri, ayetler ezberlemeleridir. Bugün ödül almaya hak kazanan yavrularımıza ödüllerini teslim etmek için bir araya geldik. Sevgili çocuklarımız; ödülü alıp bir kenara çekilmek yerine öğrendiklerimizi yaşam biçimimiz haline getireceğiz. Şimdiden nasıl alışırsanız ömrünüz öyle devam edecek. Ben, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah, çocuklarımıza zihin açıklığı versin. İnşallah tüm çocuklarımız; vatana, millete hayırlı hizmetler ederler” diye konuştu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği konuşma sonrasında çocuklara hediyelerini verdi. Başkan Fadıloğlu'na da Kuran-ı Kerim hediye edildi.