Çanakkale Kupası Gaziantep Kolej Vakfı'nın

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.yıl dönümü anısına düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kategorisi Basketbol İl Şampiyonasında şampiyonluk kupasını namağlup unvanla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı kazanarak bölge şampiyonalarına gitmeye hak kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımımız Okul Sporları Küçük Erkek Basketbol kategorisinde rakiplerini geride bırakarak yenilgisiz bir kez daha İl Şampiyonluğuna imza attı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı elde ettiği bu sonuçla Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon takımı kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki önümüzdeki süreçte bölge ve Türkiye şampiyonalarında da güzel sonuçlar beklediklerini ifade ederek, “Takımımızı şampiyonluğa taşıyan sporcularımızı ve teknik heyetimizi ve bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılarla kentimize yeni şampiyonluk kupaları kazandırmalarını diliyorum” diye konuştu.