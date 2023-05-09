Çanakkale'ye gidecek öğrencilere TOGG sürprizi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ile birlikte ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde Çanakkale'yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile bu güne kadar 147 bin 200 öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluştururken, bu yıl ki seferlerle bu sayıyı 180 bin 17'ye çıkaracak. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale'de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden TOGG'A yoğun ilgi

Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyarına Porjesi ile ecdatla buluşacak olan öğrencilere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u getirerek sürpriz yaptı. Öğrenciler Çanakkale Bilgilendirme toplantısı öncesi TOGG'u yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz

Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek “Öğrencilerimizi Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyarına projesi ile Çanakkale'ye ecdat topraklarına uğurluyoruz. Geçmişe bakarak geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu etkinliğe öncülük eden çok değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel anlamlı bir etkinlik. Her alanda çok güzel çalışmalar var. Şahinbey Belediye Başkanımız Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin karşısında çok güzel bir kütüphane yapıyor. Türkiye'de Millet Kütüphanesinden sonra en büyük kütüphane olacak. Kütüphanemiz 24 saat açık olup, öğrencilerimize ikramlar verilecek. Bu devasa eser 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Kütüphanemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çanakkale'de Gaziantep'ten 517 şehit var

Vatan topraklarının kolay kazanılmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesiyle başlatmış olduğumuz Çanakkale ziyaretlerimiz bugün itibariyle 147.200 öğrencimizi ecdadımızla buluşturduk. Bu yılki projemiz çerçevesinde Kasım ayına kadar 35 bin gencimizi daha ecdadımızla buluşturacağız. Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bundan 108 yıl önce ecdadımız yedi düvele karşı Çanakkale'de büyük bir destan yazdı. Çanakkale'de tam 253 bin şehit verdik. Verdiğimiz şehitler arasında 15 yaşlarında gençlerimiz ve Gaziantep'ten 517 tane şehidimiz var. Osmanlı coğrafyasında bulunan her ırktan insanlarımız orada şehit düştü. Çanakkale'de 4 tane şehitliği ihya ettik. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hızla yükseliyor. Özellikle savunma sanayinde yüzde 80'den fazla silahımızı kendimiz üretir duruma geldik. Artık kimseden ne silah alıyoruz nede emir alıyoruz” diye konuştu.