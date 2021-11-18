Canice öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı olduğu belirlenen şahıs, olay yerine yakın bir noktada bulunan arkadaşına ait iş yerinde yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevki sırasında 'Pişmanım' dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı olduğu belirlenen şahıs yakalandı. Katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucu önce tespit edildi sonra da kıskıvrak yakalandı.

Olay yerine yakın bir iş yerinde yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek kimliğini tespit ettiği katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan şahsı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti. Ekipler, il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı. Daha sonra şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipler, katil zanlısının arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine akşam saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yüzünü gizledi, 'Pişmanım' dedi

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin 'neden yaptın' sorularına ise 'pişmanım' diyerek yanıt verdi.