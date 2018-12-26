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Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar İslahiye'ye ulaştı

Çankırı’dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Çankırı 28. Mekanize Tugay Komutanlığından trenle yola çıkan, askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçları, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Yaklaşık 40 vagonda bulunan zırhlı araçların Gaziantep'e doğru yola çıktığı öğrenilirken, trenden indirilecek araçların sınır birliklerine yönlendirileceği belirtildi.


Öte yandan Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli İslahiyeli Uzman Çavuş Devrim Yağar, istasyonda bekleyen nişanlısı ve yakınları ile görüşerek, hasret giderdi. Uzman Çavuşun yakınları, tüm askeri personele lahmacun ikram etti. Yakınlarıyla hasret gideren Uzman Çavuş Yağar, trenle birlikte sınıra gitmek üzere yola çıktı.

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