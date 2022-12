Canlı yayın ile minimal invaziv prostat cerrahisi

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde çok sayıda katılımcının iştiraki ile minimal invaziv prostat cerrahileri toplantısı gerçekleştirildi. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba'nın katkılarıyla gerçekleşen toplantıya hastanenin Üroloji Uzmanları Op. Dr. Şehabettin Meto ve Doç. Dr. Mehmet Solakhan öncülük etti.

Toplantıda açılış konuşmasını Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin'in gerçekleştirdiği toplantının Oturum Başkanlığını Prof. Dr. İlker Selçuk ve Op. Dr. Şehabettin Meto yaptı. Program akışı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Meto, açılış konuşmasını yaptıktan sonra Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Solakhan'ı sunumunu yapmak üzere sahneye davet etti. Konuşmada söz alan Doç. Dr. Solakhan, Prostat Cerrahisinde Enükleasyon Teknikleri, karşılaştırmalı analizleri ile sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Üroloji Derneği Onursal Başkanı, Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, BPH-LUTS nedeniyle uygulanan cerrahi tedavilerde cinsel fonksiyon başlıklı konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından ameliyathaneye bağlanılarak prostat HOLEP cerrahi tedavisi canlı olarak gerçekleştirildi. Salonda yer alan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden hastaneye gelen Ürologlar bu sayede meslektaşlarına sorularını yöneltti. Canlı olarak yayınlanan ameliyat hem de online katılımcılar aracılığıyla da canlı olarak izlendi. Canlı yayının ikinci kısmında farklı bir hastaya uygulanan prostat THULEP ameliyatı yine canlı yayın aracılığıyla gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Mehmet Solakhan her iki operasyonun da başarılı bir şekilde sorunsuz olarak tamamlandığını belirtti. Doç. Dr. Solakhan yaptığı açıklamada, ‘'Günümüzde giderek yaygınlaşan minimal invaziv tedaviler hakkında meslektaşlarımıza faydalı bir toplantı yaptığımız için çok mutluyuz. HoLEP ve THULEP kapalı prostat ameliyatı yöntemidir. HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” , THULEP ameliyatının açılımı‘' Thulium Laser Enucleation of Prostate'' olup, lazer yardımıyla büyümüş olan prostat iç dokusunun kapsülünden ayrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir. HoLEP/THULEP lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok azdır. Bu nedenle prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememekte, dolayısıyla ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar görülmemektedir. Diğer ameliyat tekniklerine göre HoLEP/THULEP yönteminde kanama oldukça az görülür. Prostat dokusu çıkarılırken onu besleyen damarlar lazer enerjisi ile yakıldığı için kanama nerdeyse hiç olmamaktadır. Prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için HoLEP/THULEP ameliyatı sonrası, hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır. HoLEP/THULEP yöntemiyle yapılan operasyon sonrasında hastanede yatış ve kalma zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar oldukça konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşayarak erken dönemde günlük yaşantılarına dönebilir'' dedi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Şahabettin Meto, "Prostat ameliyatında modern tedavi yöntemlerinin yaygınlaşmasını, öğrenilmesini sağlamak için, bölgemizde canlı prostat ameliyat kursunu Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba ve Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Ömer Emre Kubba'nın destekleri ile gerçekleştirdik. Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Özel Ürologlar Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hakkı Perk, İstanbul ve Ankara'dan konusunda uzman hocalarımız şehrimize gelerek prostat hastalarına canlı ameliyat yaparak ve anlatarak eğitimi soru-cevaplarla izah ederek uygulamasını yaptılar. Üroloji Uzmanlarının altmışı salonda, iki yüz altısının çevrim içi katılımlarıyla gerçekleşti ve toplantı oldukça verimli bir şekilde sonuçlandı. Öğle yemeğinin ardından sona eren toplantıda, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.