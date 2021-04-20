Çatı faciasında 1 kişi yaralandı

Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönülen olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül, inceleme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rabbim beterinden saklasın, çok şükür can kaybımız yok. Bir hemşehrimiz düşmenin etkisiyle hafif yaralı. Ekiplerimiz AFAD başkanlığında hasar tespit çalışmalarına başladılar, geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Fatma Şahin ise, “Şehir bize emanet, canlar bize emanet. En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması. Can kaybı olmadıktan sonra gerisini biz hızlı bir şekilde toparlayacağız. Hem mahallemiz hem şehrimize geçmiş olsun” dedi.