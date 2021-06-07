İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen genç işçi, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep’te, çalıştığı fabrika inşaatının çatısından aşağıya düşerek ağır yaralanan Abdullah Şahin, hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te, çalıştığı fabrika inşaatının çatısından aşağıya düşerek ağır yaralanan Abdullah Şahin, hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrika inşaatının çatı işinde çalışan 22 yaşındaki Abdullah Şahin, dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan talihsiz işçi, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.



10 günlük yaşam savaşını kaybetti


Hastanede 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve yaşam savaşını veren Abdullah Şahin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.


Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.