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Çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep’te aracını getirdiği oto sanayi sitesinde parça almak için çıktığı iş yerinin çatısından düşen genç adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te aracını getirdiği oto sanayi sitesinde parça almak için çıktığı iş yerinin çatısından düşen genç adam hayatını kaybetti.


Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk babası Vakkas Toptal (33) aracında oluşan bir arıza için 25 Aralık Oto Sanayi Sitesine gitti. Aracı için gerekli parçanın çatı katında olduğu için kendisi çatıya çıkarak parçayı aramaya başladı. Çatıda dolaştığı sırada bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşen Toptal ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 tarafından yapılan ilk müdahale ile hastaneye kaldırılan Toptal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Evli ve iki çocuk babası Vakkas Toptal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta defnedildi.

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