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Çatıyı temizlerken beton zemine çakıldı

Gaziantep’te beş katlı bir binada çatı ve su gider borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen temizlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te beş katlı bir binada çatı ve su gider borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen temizlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kurumda temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Türkoğlu (37), ek iş olarak beş katlı bir binada çatı ve su gider borusu temizliği yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.



Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti


Yaşanan feci olay sonrası ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda gerekli işlemlerin yapılıp, yakınlarına teslim edilmesi sonrası defnedildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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