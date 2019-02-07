Çay davetine icabet etti, partiye üye oldu dediler

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın amcası, Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, İYİ Parti'ye geçtiğine ilişkin yayınlanan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı. Yılmaz, “ Çekilen fotoğraf amacı dışında paylaşılmıştır. 2002 yılından bu yana AK Parti'ye üyeyim. Çay davetine icabet etmemiz amacı dışında servis edildi” dedi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın amcası, Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, bir arkadaşının çay davetine icabet ettiği sırada, İyi Parti İl Başkanı Serkan Karakuş ile çekilen fotoğrafının basında amacı dışında kullanıldığını, ölene dek AK Parti çatısı altında çalışacağını belirtti.

Yılmaz, “Ben 2002 yılından beri AK Partiye üyeyim hala da aktif üyeliğim devam etmektedir. Kanım canım pahasına da olsa Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve davamızın arkasındayız. Gösterilen adaylarımızın da yanındayız. Bizi yıpratmak için yapılan bu haberler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. O gün caddede yürürken tesadüfen ismi geçen partinin önünden geçerken, Karakuyulu bir arkadaşımla denk geldik ve çaya davet etmiştir. Nezaketen çay içmeye girdik ve sohbet esnasında resim aldılar. Ertesi gün alınan resimle benim söylemediğim sözler kullanılarak bu haberler yapılmıştır. Velhasıl yapılan haberin aslı astarı yoktur. Ve aktif üyelik belgem de elimdedir. Halkın doğru haber alma hakkını savunan basın temsilcilerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerine özen göstermesini önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, bu sabah ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı göstererek, "Doğru fotoğraf budur” diye konuştu.