Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

Gaziantep'te bir çekici şoförü, aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran iki şahıs tarafından vuruldu. Çekici şoförü olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 61 numaralı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 ACR 372 plakalı çekici ile cadde üzerinde seyir halinde olan 27 yaşındaki Cesur Delgezenli, yaya olarak peşinden koşan iki kişi tarafından durduruldu. İki şahıs, daha sonra araçtan indirdikleri Cesur Delgezenli'nin göğüs bölgesine bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Silah sesleri ile boğuşma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cesur Delgezenli'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Çekici şoförü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cesur Delgezenli'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma yapılırken, saldırı ile ilgili de geniş çaplı inceleme başlatıldı.