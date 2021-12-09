Çekici şoförünün öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir çekici şoförü, aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran iki şahıs tarafından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 61 numaralı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 ACR 372 plakalı çekici ile cadde üzerinde seyir halinde olan 27 yaşındaki Cesur Delgezenli, yaya olarak peşinden koşan iki kişi tarafından durduruldu. İki şahıs, daha sonra araçtan indirdikleri Cesur Delgezenli'nin göğüs bölgesine bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesleri ile boğuşma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cesur Delgezenli'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Çekici şoförü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 şüpheli yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlılarını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucu; 1 adet tabanca, tabanca şarjöründe 2 adet dolu fişek ve 1 adet boş kovan ele geçirdi. Ekipler ayrıca olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 2 ve irtibatlı oldukları tespit edilen diğer şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.