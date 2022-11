Çekya Büyükelçiliği'nden Gaziantep'te sergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çekya Büyükelçiliği tarafından “Çağdaş Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa Sergisi”nin açılışı Gaziantep Sanat Merkezi'nde yapıldı. Serginin kapısı, 16 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.

3 temada gerçekleştirilen sergide, profesyonel kariyere sahip Çek bilim insanı ve gezgin; Petr Jan Juraka, Luk Synek ve rka Bejdov, bilim ve seyahat alanındaki fotoğraflarını sanat severlerin beğenisine sunuyor. Bu çerçevesinde ziyaretçiler, Çekya'nın kuşbakışı görünümünden, çok sayıda muhteşem doğa manzarası, atmosferik kasaba ve köylerini görme imkanına sahip olurken, ayrıca Çek gezginlerinin kadrajından egzotik, kültürel, tarihi ve peyzaj açısından zengin eserlere de tanıklık ediliyor.

Öte yandan taramalı elektron mikroskobu ve floresan mikroskobu gibi gelişmiş görselleştirme yöntemleriyle alınan bilimsel görüntülerden bir seçki sunuluyor. Böylelikle sanatçılar, bilimsel resimlerin bile güzel olabileceğini ve yüksek bir estetik değer getirebileceğini belgelemeyi hedefliyor.

“Kültür ve sanatın insanlar arasındaki dayanışmayı artırdığını düşünüyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, serginin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve kültür alanında çeşitli ülkeler ve şehirlerle etkileşim içerisinde olduğunu belirterek, “Gaziantep Büyükşehir olarak biz kültürün ve sanatın yarın yapılacak olan futbol maçının insanları birbirlerine daha iyi bağlayan, aradaki farklılıkların kaldıran, dayanışmayı artıran ve herkesin daha iyi diyalog kurduğu ortamlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok da bu tür etkinliklerin kendisinin en sevdiği etkinlikler olduğunu aktararak, “Sergi, doğa ve dostluk konularını içeriyor. Serginin konusunun doğa olduğunu öğrendiğimde, çok daha büyük bir hevesle buraya geldim. Bu dünya sadece insanlara ait değil, bu dünyayı hayvanlar ve bitkiler ile paylaşıyoruz. Bu tür sergilerin bu farkındalığı artırdığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“İki ülkeninin iş birliğine katkı sağladığımızdan dolayı mutluyum”

Konuşmasına Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek başlayan Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ise, “Rekor denebilecek bir sürede, yaklaşık 10 gün içerisinde böyle bir sergiyi organize ettik. Aslında sergideki fotoğrafların her biri kendilerini çok iyi ifade edebiliyor ama her birinin açıklaması mevcut. Sergideki eserlerin sahipleri olan 3 isim de ülkemizde çok tanınan insanlar, ayrıca yurt dışında da çeşitli ödüller almış fotoğrafçılar. Dolayısıyla her 3 fotoğrafçımızı da ilk olarak Ankara'ya daha sonra ise Gaziantep'e getirmekten mutluluk duyuyoruz. Büyük elçiliğimiz olarak iki ülkenin iş birliğine katkı sağladığımızdan dolayı mutluyum” diye konuştu.

Serginin açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok ve Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek daha sonra sergiyi gezdi. Programın sonunda protokol ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.