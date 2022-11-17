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Çekya Milli Takımı Gaziantep'te

Çekya Milli Takımı, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Gaziantep’e geldi.

Çekya Milli Takımı, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'e geldi.


Çekya Milli Takımı kafilesi, cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'e geldi. Ostrava'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gelen Çekyalılar, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.


Türkiye-Çekya maçı, 19 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak. İki takım da cumartesi günkü maç için yarın Kalyon Stadı'nda son hazırlıklarını yapacak. Antrenman öncesi iki takımın teknik direktörleri ve birer futbolcu basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

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