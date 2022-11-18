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Çekya, Türkiye maçı için son hazırlığını yaptı

Çekya Milli Takımı, yarın oynanacak maç öncesi son hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadı’nda yaptı.

Çekya Milli Takımı, yarın oynanacak maç öncesi son hazırlıklarını Gaziantep Kalyon Stadı'nda yaptı.


Çekya Milli Takımı, yarın oynanacak Çekya-Türkiye maçı öncesi son hazırlıklarını yaptı. Zorlu maç öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda Teknik Direktör Jaroslav Silhavy öncülüğün son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, çalışma basına kapalı olarak devam etti.


Çekya takımı, son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

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