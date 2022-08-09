Celal Kadooğlu: “7 aylık süreçte 1 milyar 951 milyon 96 bin dolarlık ihracata imza atıldı”

Başkan Kadooğlu Temmuz 2022 döneminde bölgeden 284 milyon 401 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederken 2022 yılının yedi aylık sürecinde ise 1 milyar 951 milyon 96 bin dolarlık ihracata imza atıldığını sözlerine ekledi.

2022 yılının yedi aylık süreci ve Temmuz ayı ihracat rakamları değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları yönetim kurulu, önümüzdeki süreçle ilgili gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri de masaya yatırarak bölge ihracatının sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Celal Kadooğlu, dünya genelinde meydana gelen olayları ve özellikle tahıl koridorundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, “2022 yılının yedi aylık sürecinde bölgemizde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 33,3 artışla 1 milyar 951 milyon 96 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Temmuz 2022 döneminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2'lik bir artışla 284 milyon 401 bin dolarlık ihracat bölge ihracatçılarımız tarafından bölgemizden gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte toplam 166 ülkeye Anadolu'nun bereketli topraklarından elde ettiğimiz ürünlerin yanı sıra dahilde işleme çerçevesinde ithal ederek işlediğimiz ürünlerin ihracatı yapılmıştır” dedi.

“ Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkeleri ilk sıralarda”

2022 yılının yedi aylık sürecinde toplam 166 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Kadooğlu, ülke grupları bazında en fazla ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 32,5'lük artışla toplam 1 milyar 23 milyon 880 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine, yüzde 33,2'lik artışla toplam 548 milyon 341 bin dolarla Afrika ülkelerine ve yüzde 35,4 artışla 198 milyon 118 bin dolarlık ihracatında Amerika ülkelerine gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Ülke bazlı ihracatta ise ilk sırayı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 58,5'lik artışla 691 milyon 518 bin dolar olarak Irak'a yapıldığını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, ülke bazlı ihracatta ikinci sırayı 170 milyon 78 bin dolarla Suriye ve üçüncü sırayı 136 milyon 238 bin dolarla Cibuti'nin aldığını belirtti.

“ Makarna, bitkisel yağlar ve un ürün bazlı ihracatta lider”

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 382 milyon 516 bin dolarla makarnanın aldığını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, ürün bazlı ihracatta ikinci sırada 319 milyon 647 bin dolarla bitkisel yağlar, 315 milyon 304 bin dolarla buğday ununun yer aldığını sözlerine ekledi. Kadooğlu, bölgeden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta bisküvi pastalık ürünler, kakaolu mamuller, margarin, irmik, yağlı tohumlar ve mamulleri, yem çeşitleri, şeker ve şekerleme mamulleri, bulgur, mercimek, baharatlar, zeytin yağı ve türevleri ile fasulye gibi çeşitli ürünlerin önemli yer tuttuğunu da sözlerine ekledi.