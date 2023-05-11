Celal Kadooğlu: “Ekinlerimizin yağmura doyması üretime olumlu yansıyacak”

Güneydoğu Anadolu'nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın ilk 4 ayı sonunda 1 milyar doları aştı. Nisan ayında ihracatını, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 artırmayı başaran bölgenin ihracatındaki düşüş, 4 ayın sonunda yüzde 5,6'ya kadar geriledi.

Haziran sonuna kadar sektörün bu bölgedeki ihracat kaybını sıfırlamayı hedeflediklerini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Bu yıl yağışsız geçen kış aylarında kurumaya yaklaşan kuyularımızın dolduğu, nehirlerimizde suların yeniden yükseldiği yağışlı bir mevsim yaşıyoruz. Ekinlerimizin yağmura doyduğu bu dönemin bereketi üretimimize olumlu yansıyacak. Güneydoğu Anadolu bu yılı da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en fazla ihracat yapan bölge olarak tamamlayacak” dedi.

“Yazı verimli geçireceğimizi düşünüyoruz”

Nisan ayında bölgenin makarna, buğday unu, irmik ve bulgur ihracatının 150 bin tonu geçtiğini belirten Kadooğlu, bu dönemde buğday unu ihracatındaki artışın 2022 yılına göre yüzde 19,1 olduğunu belirterek şunları söyledi: “İlk çeyrekte buğday unu ihracatında yaşanan durgunluğun Nisan'daki artışla kapandığını, 4 ay sonunda ihracat düşüşünün yüzde 5'in altına gerilediğini görüyoruz. Buğday ununa Irak ve Suriye gibi komşularımızın yanı sıra Sri Lanka, Venezuela ve Küba gibi farklı ülkelerden de yüksek talep var, ihracat düşüşünü en hızlı kapatacağımız ürün gruplarından birinin buğday unu olmasını bekliyoruz. Nisan'da makarna ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bir miktar gerileme olsa da başta Afrika ülkeleri olmak üzere, gelen siparişlerin etkisiyle yazı verimli geçireceğimizi düşünüyoruz.”

Nebati yağ ihracatındaki artışın Nisan'da da sürdüğünü belirten Kadooğlu, bu ürün grubundan elde edilen gelirin sektör ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu yıl ihracat birim fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle, nebati yağ ihracatında miktar bazında önemli bir artış var. Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1,7 kat fazla mal yükledik” dedi.

Bölgenin şeker, şeker mamulleri, kakaolu mamuller, bisküvi ve pasta ihracatının 4 ay sonunda 70 bin tonu bulduğuna işaret eden Kadooğlu, “Bu sektörlerin bölgeye toplam getirisi şimdiden 200 milyon dolara yaklaştı. Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız geçen seneye göre şimdilik biraz daha geriden gelse de üyelerimiz farkı hızla kapatıyor” ifadelerini kullandı.

Birliğin alt sektörlere yönelik çalışmaları sürecek

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, üye firmaların ihracattaki etkinliklerini artırmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek üzere, Mayıs ayında ve önümüzdeki aylarda da yoğun bir çalışma programı tasarlıyor. Birlik, 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TUSAF Uluslararası Kongre'sinde un sektörü temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor.