Celal Kadooğlu'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Celal Kadooğlu, Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzun büyük bölümünün emperyalist devletler tarafından işgal edildiğini hatırlatarak, "11 Ay boyunca her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen düşmanı kente sokmayarak emperyalist devletlerin tüm planlarını bozan atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun" dedi.

Gaziantep Savunmasının bir kahramanlık destanı olduğunu ve bu destanın gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kadooğlu, "Gaziantep Savunması, tarihin en onurlu şehir savunmalarından biridir. Başka bir devletin boyunduruğu altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden Gazianteplilerin yazdığı bu kahramanlık destanı bizler için en değerli mirastır. Atalarımızdan bizlere kalan bu değeri mirası gelecek nesillere tam ve doğru bir şekilde aktarmak en önemli görevimizdir. Her türlü zorluğa rağmen, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek düşmanı 11 ay boyunca Gaziantep'e sokmayan atalarımızın yaktığı meşale geleceğimizi aydınlatmaya devam etmektedir. İş dünyası olarak, atalarımızın mücadele ruhu ile hareket ederek, ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Aralık Kurtuluş Bayramımızı kutlarken, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.